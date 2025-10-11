41-річний Постол здобув другу перемогу за рік, завоювавши титул у кривавій "м'ясорубці"
- Віктор Постол переміг Алехандро Мойю одноголосним рішенням суддів і завоював титул IBO International.
- Це друга перемога Постола у 2025 році, після перемоги над Андреасом Техадою в січні.
У суботу, 11 жовтня, у Палаці спорту в Києві відбувся великий вечір боксу. Головною подією боксерського шоу став бій 41-річного Віктора Постола.
Суперником досвідченого українського боксера став іспанець Алехандро Мойя. Боксери провели повну дистанцію у вигляді 10 раундів, а переможця зустрічі визначали судді, повідомляє 24 Канал.
Як закінчився бій Віктора Постола?
Усі троє суддів одноголосно віддали перемогу Віктору Постолу – 98:93, 100:90 та 97:93. Український боксер не лише здобув свою другу перемогу у 2025-му році, а й завоював титул IBO International.
Відео оголошення переможця бою Постол – Мойя
Нагадаємо, що наприкінці січня 2025-го Постол переміг аргентинця Андреаса Техаду за одноголосним рішенням суддів. Це був перший двобій Віктора, який відбувся у Палаці спорту в Києві, після 2-річної перерви.
Відзначимо, що у рамках андеркарду вечора боксу у Києві 11 жовтня у ринг також виходив непереможний харків'янин Ярослав Харциз. Українець оформив свою вже 8-му перемогу поспіль на профі-рингу, тріумфувавши над аргентинцем Франко Андресом Кахалою вже у другому раунді.
Що відомо про Віктора Постола?
- У грудні 2007-го дебютував у професіоналах.
- За даними BoxRec, Постол провів на профі-рингу 38 боїв, у яких здобув 33 перемоги (12 – нокаутом) при цьому зазнав 5-ти поразок.
- Зазнав своєї дебютної поразки аж у своєму 29-му поєдинку, якої Віктору завдав новим абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренсу Кроуфорду.