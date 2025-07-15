Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов перед "Уэмбли": видео вызывающего поведения Даниэля
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели дуэль взглядов в Лондоне 15 июля.
- Боксеры встретились перед стадионом "Уэмбли", где пройдет их бой.
- Победитель поединка станет абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.
Претенденты на абсолютное чемпионство в супертяжелом весе провели очередную дуэль взглядов в Лондоне. Во время нее Даниэль пытался вывести Александра из равновесия.
Уже меньше недели осталось до боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Боксеры сойдутся между собой 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", сообщает 24 Канал.
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Как встретились Усик и Дюбуа?
Накануне поединка украинец и британец встретились у входа на главную арену Великобритании. В присутствии толпы фанатов боксеры провели еще одну дуэль взглядов.
Публика массово выкрикивала фамилию Усика. Зато Дюбуа снова пытался провоцировать Александра. Даниэль выкрикивал странные резкие фразы, а также улыбался в лицо Александру.
Дуэль взглядов между Усиком и Дюбуа: смотреть видео
Сам же украинец оставался неподвижным и никак не реагировал на действия противника. В конце концов именно Дюбуа первым отвел глаза, завершив дуэль взглядов.
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Напомним, что в этом поединке определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Усику принадлежат пояса по версиям WBA, WBC, WBO и IBO.
В свою очередь Дюбуа обладает наградой от IBF. Боксеры уже встречались между собой в августе 2023 года. Тогда Усик одержал победу, нокаутировав Даниэля в 9-м раунде.