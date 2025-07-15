Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов перед "Уэмбли": видео вызывающего поведения Даниэля

Претенденты на абсолютное чемпионство в супертяжелом весе провели очередную дуэль взглядов в Лондоне. Во время нее Даниэль пытался вывести Александра из равновесия.

Уже меньше недели осталось до боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Боксеры сойдутся между собой 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", сообщает 24 Канал.

По теме Билеты на бой Усика с Дюбуа: какая цена и можно ли еще купить

Как встретились Усик и Дюбуа?

Накануне поединка украинец и британец встретились у входа на главную арену Великобритании. В присутствии толпы фанатов боксеры провели еще одну дуэль взглядов.

Публика массово выкрикивала фамилию Усика. Зато Дюбуа снова пытался провоцировать Александра. Даниэль выкрикивал странные резкие фразы, а также улыбался в лицо Александру.

Дуэль взглядов между Усиком и Дюбуа: смотреть видео

Сам же украинец оставался неподвижным и никак не реагировал на действия противника. В конце концов именно Дюбуа первым отвел глаза, завершив дуэль взглядов.

Читайте также Кто станет следующим соперником Усика: когда и где состоится бой

Напомним, что в этом поединке определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. Усику принадлежат пояса по версиям WBA, WBC, WBO и IBO.

В свою очередь Дюбуа обладает наградой от IBF. Боксеры уже встречались между собой в августе 2023 года. Тогда Усик одержал победу, нокаутировав Даниэля в 9-м раунде.