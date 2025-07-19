Усик и Дюбуа провели последнюю битву взглядов: видео, кто победил в противостоянии
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели последнюю битву взглядов перед реваншем, который состоится 19 июля на "Уэмбли".
- Усика освистали во время взвешивания, где его вес составил 103,1 кг, а вес Дюбуа – 110,6 кг; Дюбуа первым отвел взгляд во время дуэли.
- Бой на "Уэмбли" определит абсолютного чемпиона мира, на кону – четыре основных пояса дивизиона, продано более 90 тысяч билетов.
Уже в субботу, 19 июля, на лондонском "Уэмбли" сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Между боксерами состоится реванш.
В пятницу, 18 июля, в Лондоне состоялась церемония взвешивания боксеров. После нее традиционно была проведена еще одна битва взглядов, пишет 24 Канал.
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Как прошла финальная битва взглядов Усика и Дюбуа?
Во время последнего медиамероприятия соперники провели обязательную церемонию взвешивания. Объявление боксеров проводил легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер.
Болельщики освистали украинского боксера. Однако Александр излучал спокойствие. 38-летний Усик показал на весах – 103,1 килограмма.
27-летний Дюбуа оказался тяжелее украинского чемпиона – 110,6 килограмма. После этого боксеры провели последнюю дуэль взглядов. Соперники были очень сосредоточены, однако первым отвел взгляд именно Дюбуа.
Видео последней битвы взглядов Усика и Дюбуа
Напомним, что бой за абсолют Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля. Поединок чемпионов будет принимать лондонский стадион "Уэмбли". На кону будут стоять четыре основных пояса дивизиона и звание абсолютного чемпиона мира. Организаторы продали уже более 90 тысяч билетов на этот мегафайт.