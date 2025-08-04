Александр Усик 19 июля переписал историю бокса. Он нокаутировал Даниэля Дюбуа и стал первым трехкратным абсолютным чемпионом мира.

Пока неизвестно, кто будет следующим соперником украинца, но Сергей Лапин заявил, что им может стать эпатажный шоумен Джейк Пол, с которым уже ведутся переговоры. 24 Канал сделал запрос искусственному интеллекту, чтобы узнать, какие шансы он дает бойцам на победу в поединке, который планируется по правилам ММА.

Читайте также Тренер Фьюри назвал главную особенность Усика после победы над Дюбуа

Какие сильные стороны Усика и Пола?

Grok считает сильными сторонами Александра Усика боксерское мастерство, атлетизм, выносливость и адаптивность. Однако к недостаткам относит отсутствие опыта в смешанных единоборствах, чем взамен может похвастаться американец.

Джейк Пол уже тренировался с борцовскими техниками и считается более подготовленным к ММА. Из-за этого он может иметь преимущество в партере, тейкдаунах и клинчах. Также искусственный интеллект обращает внимание на молодость и физическую форму шоумена, который ровно на десять лет моложе украинца, и это может сыграть свою роль.

Ограниченное время на подготовку к бою также является преимуществом для американского бойца. При этом психологический аспект точно будет сильной стороной Александра Усика, который является опытным спортсменом с безупречной эмоциональной устойчивостью.

Кому ИИ прогнозирует победу в бою Усик – Пол?

Итоговый прогноз искусственный интеллект сделал опираясь на то, что бой может состояться уже в начале 2026 года. Он считает, что судьба поединка будет зависеть от того, насколько эффективно Усик сможет адаптироваться к ММА за очень сжатые сроки.

По мнению Grok, этого времени очень мало и именно Пол будет фаворитом в формате ММА благодаря своему опыту в борцовских техниках. Однако боксерское мастерство Усика может позволить ему избегать партера и доминировать в стойке.

Джейк Пол имеет 55-60% шансов на победу за счет универсальности в ММА и отсутствия в Усика опыта в партере. Усик может выиграть (40-45% шансов), если удержит бой в стойке и воспользуется своим техническим преимуществом. Бой, вероятнее всего, завершится решением судей или сабмишеном в пользу Пола, если тот успешно переведет бой в партер,

– считает ИИ.

К слову. Джейк Пол провел на профессиональном уровне 13 боев, в которых одержал 12 побед. Последний раз он выходил на ринг 28 июня, когда одолел Хулио Сезара Чавеса.

Напомним, что ранее бывший боец UFC Дэн Харди оценил шансы Усика и Пола в октагоне.