Сколько стоит посмотреть онлайн бой Усик — Верховен

Болельщики украинского бокса ждали возвращения Александра Усика в ринг с июля 2025 года. После завоевания третьего за карьеру абсолютного чемпионства украинец неожиданно принял вызов от профессионального кикбоксера.

Голландец Рико Верховен до этого провел лишь один поединок по правилам бокса. Теперь он попытается отобрать у Усика пояс WBC, сообщает 24 Канал.

Где и когда состоится бой Усик – Верховен?

Поединок получит название "Слава в Гизе", поскольку впервые чемпионский бой в хевивейте будет принимать Египет. Арена боя будет расположена прямо рядом с тысячелетними пирамидами, которые служили гробницам для египетских фараонов.

Бой Усик – Верховен состоится 23 мая, в субботу. Выход в ринг украинца и нидерландца ожидается не ранее 23 часов.

Кто транслирует поединок Усик – Верховен?

Глобальным транслятором выступает компания DAZN, которая применяет к бою систему pay-per-view: чтобы посмотреть спортивное событие, нужно не только иметь подписку на платформу, но и отдельно оплатить доступ к контенту, включая пресс-конференцию боксеров и церемонию взвешивания, которые состоятся накануне.

За просмотр через DAZN нужно будет заплатить 913 гривен.

В Украине транслятором будет выступать ОТТ-платформа Киевстар ТВ. Просмотр боя будет доступен для тех пользователей, которые имеют подписку Премиум HD, стоимость которой составляет 200 гривен в месяц. Специально для поединка Усик – Верховен на платформе создали отдельный канал. Киевстар ТВ доступен на мобильных устройствах, Смарт-ТВ и персональных компьютерах в браузере.