Бой Усик – Верховен: видео лучших моментов поединка

В Египте состоялся поединок Александра Усика с Рико Верховеном. Ринг для боя расположили прямо рядом с известными пирамидами Гизы.

Ожидания от боя были большими, ведь надеялись на много ярких моментов.

Как прошел бой Усик – Верховен?

Поединок длился почти 11 раундов и завершился победой 39-летнего украинца техническим нокаутом на последней секунде отрезка.

В течение подавляющего количества времени нидерландец владел инициативой и работал "первым номером" в ринге. Это не помешало Усику сначала отправить Рико в нокдаун, а затем забить до технического нокаута.

Лучшие моменты боя Усик – Верховен:

Отметим, что сразу после завершения боя украинец начал говорить не о титулах и достижениях, а напомнил миру, что в нашей стране продолжается ночной российский обстрел.

Что было после поединка?

Организатор вечера в Гизе Турки Аль аш-Шейх выразил намерение устроить реванш между Александром и Рико в Нидерландах, на что оба сразу дали согласие.

Также в ринг вышел временный чемпион мира по версии WBC немец Агит Кабаел, который является наиболее вероятным следующим соперником нашего земляка. Спортсмен также отметил решимость сойтись с Усиком в бою.