В эти дни в Италии проходит финальная часть Евролиги по пляжному футболу. Среди участников решающей стадии есть и сборная Украины, которая добралась до высоких стадий, сообщает 24 Канал.

Как Украина играла в Евролиге?

В группе наша команда переиграла Швейцарию и Данию, но пропустила вперед Испанию. Однако в полуфинал "сине-желтые" вышли, где нашим соперником стала Италия. К сожалению, попасть в финал Украине не удалось.

Хозяева финальной части соревнования одержали победу со счетом 4:1. После этого "сине-желтые" должны отыграть матч за бронзовые медали. Однако, скорее всего, наша команда откажется выходить на игру.

Состоится ли матч против Беларуси?

Дело в том, что соперником Украины стала сборная Беларуси, которая также уступила в полуфинале (3:6 от Испании). Согласно приказу Министерства молодежи и спорта, нашим спортсменам запрещено играть против представителей России и Беларуси, если они выступают под своим флагом.

К сожалению, организаторы позволяют стране-агрессору полноправно участвовать в соревнованиях. Ранее Украина уже бойкотировала вообще участие в Евролиге в 2023 и 2024 годах из-за допуска белорусов.

Однако позже в Минмолодежспорта смягчили позицию и позволили играть на турнире, поскольку Беларусь была в другой группе. Свое однозначное отношение к потенциальному матчу против страны-агрессора выразил и игрок сборной Украины Андрей Пашко.

Должны были бы сыграть матч за третье место в Суперфинале Евролиги 2025. Но поскольку организаторы допустили этих у*обков участвовать в турнире, то сборная Украины не будет играть этот матч,

– заявил спортсмен у себя в инстаграм.

Интересно, что в начале июля министр молодежи и спорта Матвей Бедный допускал изменение в правилах и снятие запрета на игры против белорусов. Однако в конце концов нормы так и не изменились.

Матч за "бронзу" запланирован на воскресенье, 14 сентября. В свою очередь в финале в тот же день сойдутся Италия и Испания. К слову, это не первый случай, когда в Евролиге бойкотируют матчи против Беларуси.

В 2024 году против пророссийских прихвостней отказалась играть сборная Эстонии. А в июне этого года на матч против белорусов не вышла сборная Латвии. За оба эти отказы команды получили технические поражения. Похоже, что и Украину ожидает подобное решение.