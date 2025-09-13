Украинские гимнасты не будут выступать в Париже на Кубке мирового вызова. Причиной стали двойные стандарты Международной федерации гимнастики, которая допустила зашкварную спортсменку.

Украинские спортсмены продолжают требовать отстранения россиян от международных соревнований. Новым поводом для протестов стал крупный турнир по спортивной гимнастике, сообщает 24 Канал со ссылкой на International Gymnast Media.

По теме В России обвинили Дерюгину и Украину в "международном терроризме"

Почему Украина бойкотирует?

В эти выходные, 13-14 сентября, в Париже проходит Кубок мирового вызова. Перед соревнованием были опубликованы заявочные старт-листы участников соревнования. От сборной Украины должны были принять участие следующие спортсмены:

Назар Чепурной

Богдан Супрун

Владислав Грико

Игорь Дищук

Виктория Иваненко

Дарья Черная

Диана Лобок

Однако все украинские участники исчезли из списка участников. Ранее председатель федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявляла, что организации рассматривает возможность бойкота турнира.

Причиной она называла игнорирование Международной федерацией гимнастики собственных правил по допуску нейтральных спортсменов. Похоже, что ФГУ не устраивает присутствие в списке Ангелины Мельниковой.

Читайте также Поддерживает войну и партию Путина: российскую гимнастку допустили к турниру в Париже

И действительно, нейтральность россиянки вызывает много вопросов.25-летняя девушка принадлежит к местному ЦСКА, поддерживает режим Путина и даже участвовала в местных выборах в Воронеже от провластной партии "Единая Россия".