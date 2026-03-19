Возвращение России и Беларуси в мировой бокс: обе страны стали членами World Boxing

World Boxing расширила состав участников, одобрив заявки девяти национальных федераций. Среди них оказалась и Россия, несмотря на первоначальные заявления организации о намерении ограничить ее влияние в мировом боксе.

Исполнительный совет World Boxing утвердил новые членские заявки от федераций бокса Беларуси, Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа-Новой Гвинеи, России, Танзании, Тонги и Замбии. Это увеличило общее количество стран-членов до 168.

Что известно о возвращении России и Беларуси в World Boxing?

В организации подтвердили, что все девять федераций прошли проверку и соответствуют требованиям: прозрачные выборы руководства, антидопинг WADA и механизмы разрешения споров.

Участие спортсменов из России и Беларуси будет решаться после консультаций с Международным олимпийским комитетом. Предполагается выступление по процедуре нейтральных спортсменов – без флага и гимна.

Также проведут дополнительную проверку: к соревнованиям не допустят боксеров, которые поддерживали войну в Украине или связаны с армейскими или полицейскими клубами.

Что известно о World Boxing?

По данным Википедии, World Boxing была основана в 2023 году, чтобы обеспечить сохранение бокса в олимпийской программе.

В феврале 2025 года организация получила временное признание от МОК как международной федерации по боксу.

Федерация бокса Украины присоединилась к World Boxing в сентябре того же года.

В ноябре организация получила нового президента – им стал казахстанский боксер Геннадий Головкин.

Ранее сообщалось, что известный украинский боксер Владимир Кличко планировал участвовать в выборах нового президента World Boxing, однако впоследствии решил снять свою кандидатуру.