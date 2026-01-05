Уникальный болид Шумахера выставили на аукцион: сколько стоит автомобиль

В 1992 году Михаэль Шумахер одержал первую победу в карьере. Немецкий автогонщик торжествовал, выступая на болиде команды Benetton-Ford.

Через 34 года после исторической победы легендарный болид Михаэля Шумахера был выставлен на аукцион. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Broad Arrow.

Сколько стоит легендарный болид Шумахера?

По информации организатора торгов, аукцион состоится в конце января в онлайн-формате. На нем будут выставлены раритетные модели автомобилей. Самым дорогим лотом станет легендарный болид Михаэля Шумахера.

Именно на нем он одержал победу в Гран-при Бельгии 1992 года на трассе Спа-Франкоршам. Этот автомобиль ознаменовал начало рекордной серии "Красного барона" в Формуле-1. Болид сохранился компанией Benetton, а позже стал частью коллекции Renault Classic.

По оценкам экспертов, ориентировочная стоимость автомобиля составляет 8,5 миллионов евро. Впрочем, участникам аукциона еще нужно выиграть торги, а потому цена может вырасти.

Болид Шумахера, выставлен на аукцион / Фото Broad Arrow

Также сообщается, что на этом болиде Шумахер провел пять гонок. Кроме победы в Бельгии, он занял второе место на Гран-при Канады.

Какие достижения Шумахера в Формуле-1?