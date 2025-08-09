В честь победы Александра Бондарева на пятом этапе Формулы-4 в Имоле прозвучал гимн Украины. Пилот команды Prema Racing поделился своими ощущениями в этот момент, пишет 24 Канал.

Что почувствовал Бондарев, когда звучал гимн Украины?

16-летний гонщик запомнил трогательный момент на подиуме на всю жизнь. Александр почувствовал ответственность перед государством, когда звучал гимн Украины.

"Когда я стоял на подиуме в Имоле и услышал гимн Украины, это был момент, который я запомню на всю жизнь! Сердце билось так, будто я еще на трассе! Это была гордость, радость и одновременно огромная ответственность, ведь я понимал, что эта победа – не только моя, но и для всей Украины. Я вспоминал, как начинал в пять лет в картинге и как мечтал об этом моменте. Когда я там стоял – это были потрясающие эмоции. Конечно, я думал о своей семье, команде Prema Racing и всех, кто меня поддерживал. Спасибо им за поддержку и мощную работу", – рассказал Бондарев.

Напомним, что Александр Бондарев стал первым украинцем, который выиграл этап итальянской Формулы-4. Историческое событие произошло 3 августа. Сначала украинец сумел добыть поул в квалификации, а затем выиграть гонку в Имоле.

Соревнования Формулы-4 возобновятся 19 сентября этапом в Барселоне. В гонках примет участие Александр Бондарев.