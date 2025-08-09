На честь перемоги Олександра Бондарева на п'ятому етапі Формули-4 в Імолі пролунав гімн України. Пілот команди Prema Racing поділився своїми відчуттями у цей момент, пише 24 Канал.

Читайте також Історична перемога, моторошна аварія і шлях у Формулу-1: інтерв'ю з гонщиком Бондаревим

Що відчув Бондарев, коли лунав гімн України?

16-річний гонщик запам'ятав зворушливий момент на подіумі на все життя. Олександр відчув відповідальність перед державою, коли лунав гімн України.

"Коли я стояв на подіумі в Імолі і почув гімн України, це був момент, який я запам’ятаю на все життя! Серце билося так, ніби я ще на трасі! Це була гордість, радість і водночас величезна відповідальність, адже я розумів, що ця перемога – не лише моя, а й для всієї України. Я згадував, як починав у п’ять років у картингу і як мріяв про цей момент. Коли я там стояв – це були приголомшливі емоції. Звісно, я думав про свою сім’ю, команду Prema Racing і всіх, хто мене підтримував. Дуже дякую їм за підтримку та потужну роботу", – розповів Бондарев.

Нагадаємо, що Олександр Бондарев став першим українцем, який виграв етап італійської Формули-4. Історична подія сталася 3 серпня. Спочатку українець зумів здобути поул у кваліфікації, а потім виграти гонку в Імолі.

Змагання Формули-4 поновляться 19 вересня етапом у Барселоні. У гонках візьме участь Олександр Бондарев.