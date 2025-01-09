В эти выходные в Германии возобновляется сезон 2024-2025 в Бундеслиге. Центральный матч 16 тура состоится 10 января в Дортмунде, где местная Боруссия примет Байер, сообщает 24 Канал. Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.

По теме Сага с Луниным продолжается: европейский гранд заинтересовался украинцем

Байер гонится за Баварией

Леверкузенцы сенсационно выиграли прошлый чемпионат и пытаются защитить Серебряную салатницу в этом сезоне. Подопечные Алонсо выиграли семь матчей подряд в разных турнирах в конце прошлого года.

Сейчас "фармацевты" идут вторыми в Бундеслиге, отставая от Баварии на четыре балла. Что касается Боруссии, то "шмели" уже де-факто выпали из чемпионской гонки.

Подопечные Нури Шахина идут аж на шестом месте, отставая от лидера на 11 очков. Главной целью дортмундцев станет попадание в топ-четверку, от которой сейчас отставание всего в два балла.

Что интересно, в Лиге чемпионов оба клуба выступают довольно успешно и имеют неплохие шансы на прямой выход в 1/8 финала. Байер пока четвертый, а Боруссия – девятая. При этом эти команды опережают Баварию.

Читайте также Барселона благодаря голам Гави и Ямаля обыграла Атлетик и вышла в финал Суперкубка Испании

Прогноз Favbet

В отчетном бою между немецкими грандами небольшим фаворитом является Байер. Коэффициент на триумф леверкузенцев составляет 2,44, тогда как дортмундцев – 2,82. Вероятность ничьей составляет 3,65.

При этом эксперты уверены в большой результативности в матче. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,60, тогда как на ТМ2,5 – 2,36. Вероятность того, что забьют оба клуба, составляет 1,52.

К слову, в четырех последних очных играх между Боруссией и Байером не забивали больше двух голов. При этом в последних семи битвах Байер триумфовал лишь один раз. В прошлом же сезоне обе игры между командами завершились ничьей 1:1.