Цими вихідними в Німеччині відновлюється сезон 2024-2025 у Бундеслізі. Центральний матч 16 туру відбудеться 10 січня у Дортмунді, де місцева Боруссія прийме Баєр, повідомляє 24 Канал. Початок матчу – о 21:30 за київським часом.

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Баєр женеться за Баварією

Леверкузенці сенсаційно виграли минулий чемпіонат та намагаються захистити Срібну салатницю в цьому сезоні. Підопічні Алонсо виграли сім матчів поспіль у різних турнірах наприкінці минулого року.

Наразі "фармацевти" йдуть другими в Бундеслізі, відстаючи від Баварії на чотири бали. Що стосується Боруссії, то "джмелі" вже де-факто випали із чемпіонської гонки.

Підопічні Нурі Шахіна йдуть аж на шостому місці, відстаючи від лідера на 11 очок. Головною метою дортмундців стане потрапляння у топ-четвірку, від якої нині відставання всього у два бали.

Що цікаво, у Лізі чемпіонів обидва клуби виступають доволі успішно та мають непогані шанси на прямий вихід в 1/8 фіналу. Баєр наразі четвертий, а Боруссія – дев'ята. При цьому ці команди випереджають Баварію.

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У звітному бою між німецькими грандами невеликим фаворитом є Баєр. Коефіцієнт на тріумф леверкузенців становить 2,44, тоді як дортмундців – 2,82. Вірогідність нічиєї становить 3,65.

При цьому експерти впевнені у великій результативності в матчі. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,60, тоді як на ТМ2,5 – 2,36. Ймовірність того, що заб'ють обидва клуби, становить 1,52.

До слова, у чотирьох останніх очних іграх між Боруссією та Баєром не забивали більше двох голів. При цьому в останніх семи битвах Баєр тріумфував лише один раз. Минулого ж сезону обидві гри між командами завершились нічиєю 1:1.