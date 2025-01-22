Боруссия уволила известного тренера за неделю до боя с Шахтером в Лиге чемпионов

Немецкий клуб не смог добиться успеха с Нури Шахином. Турецкий специалист покинул Дортмунд после всего лишь полгода работы.

В Лиге чемпионов 2024-2025 состоялись первые матчи седьмого тура основного этапа. Главной сенсацией вторника, 21 января, стало поражение дортмундской Боруссии от Болоньи.

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Продержался полгода

Для "шмелей" это был четвертый подряд проигрыш в январе. Неудача в еврокубковой игре стала последней каплей в чаше терпения боссов клуба, которые решили уволить главного тренера.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Боруссии, Нури Шахин больше не является наставником дортмундцев. До боя против Болоньи команда проиграла Байеру, Хольштайну и Айнтрахту.

Уже через неделю "шмели" сыграют свой последний матч основного этапа Лиги чемпионов против Шахтера. Напомним, что Шахин является легендой Боруссии, за которую поиграл с 2005 по 2011 годы с перерывом на сезон в аренде в Фейеноорде.

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Вместе с Боруссией он становился чемпионом Германии и выходил в финал Лиги чемпионов. Наставником команды он стал летом 2024 года вместо Эдина Терзича.

В 27-ми матчах его клуб одержал 12 побед, 4 ничьи и 11 поражений. На момент увольнения коуча Боруссия занимает 10 место в Бундеслиге и 13-е – в Лиге чемпионов.