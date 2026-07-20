19-летний Ямаль отыграл все 120 минут матча, но после финального свистка все внимание публики переключилось на его брата. Кейн, одетый в фирменную футболку сборной Испании, устроил настоящее шоу на поле: бегал по газону, танцевал возле гигантской копии кубка и даже сумел подержать в руках настоящий золотой трофей, пишет The Telegraph.

Брат Ямаля покорил чемпионат мира-2026

Самым ярким моментом вечера стал момент, когда мальчик увидел себя на большом экране стадиона и показал язык. Как оказалось, это было заранее запланированное обещание.

Я был у физиотерапевта, когда он позвонил мне с маминого телефона и пообещал, что завтра покажет язык на камеру. Поэтому, когда я увидел это на экране, я просто не смог сдержать смеха,

– поделился Ямаль.

Ямаль обнял брата, поднял его на руки и надел на него свою бейсболку с надписью "Lamine". Малыш также успел "пожать руку" старшему брату и даже примерить шляпу офицера полиции штата Нью-Джерси, который с удовольствием поделился головным убором с маленьким болельщиком.

Кейн, родившийся в сентябре 2022 года у матери футболиста Шейлы Эбани, уже стал любимцем испанских болельщиков. Его искренние эмоции покорили болельщиков еще во время четвертьфинала, когда Испания обыграла Бельгию.

Я невероятно тронут, когда вижу своего младшего брата таким счастливым. Мой малыш – это все для меня. Я обожаю его, он для меня как сын,

– признался футболист.

Финальный матч ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной уже назвали "символическим завершением футбольной эпохи". В сети вновь набрала популярность легендарная благотворительная фотография 2007 года, на которой юный Месси купает младенца Ямаля. Спустя 19 лет судьба свела их на одном поле – на этот раз Ямаль вышел против Месси в финале главного футбольного турнира планеты. По окончании матча камеры запечатлели трогательный момент: Ямаль обнял и утешил расплакавшегося Лео, подарив зрителям символическую сцену передачи эстафеты поколений.