19-річний Ямаль відіграв усі 120 хвилин поєдинку, але після фінального свистка вся увага публіки переключилася на його брата. Кейн, одягнений у фірмову футболку збірної Іспанії, влаштував справжнє шоу на полі: бігав по газону, танцював біля гігантської копії кубка та навіть зумів потримати в руках справжній золотий трофей, пише The Telegraph.

Брат Ямаля підкорив чемпіонат світу-2026

Найяскравішим моментом вечора став момент, коли хлопчик побачив себе на великому екрані стадіону та показав язика. Як виявилося, це була заздалегідь спланована обіцянка.

Я був у фізіотерапевта, коли він зателефонував мені з маминого телефону і пообіцяв, що завтра покаже язика на камеру. Тому, коли я побачив це на екрані, я просто не міг стримати сміху,

– поділився Ямаль.

Ямаль обійняв брата, підняв його на руки та одягнув на нього свою бейсболку з написом "Lamine". Малюк також встиг "відбити кулачок" старшому брату та навіть приміряти капелюх офіцера поліції штату Нью-Джерсі, який залюбки поділився головним убором із маленьким уболівальником.

Кейн, який народився у вересні 2022 року у матері футболіста Шейли Ебани, вже став улюбленцем іспанських фанатів. Його щирі емоції підкорили вболівальників ще під час чвертьфіналу, коли Іспанія здолала Бельгію.

Я неймовірно зворушений, коли бачу свого молодшого брата таким щасливим. Мій малюк – це все для мене. Я обожнюю його, він мені наче син,

– зізнався футболіст.

Фінальний матч ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною вже назвали "символічним завершенням футбольної епохи". У мережі знову набрала популярності легендарна благодійна світлина 2007 року, на якій юний Мессі купає немовля Ямаля. Через 19 років доля звела їх на одному полі – цього разу Ямаль вийшов проти Мессі у фіналі головного футбольного турніру планети. Після завершення гри камери зафіксували зворушливий момент: Ямаль обійняв і підтримав розплаканого Лео, подарувавши глядачам символічну сцену передачі поколінь.