Фотография была сделана во время благотворительной акции Барселоны. Тогда семья Ямаля получила возможность сфотографироваться с игроками каталонского клуба, пишет 24 Канал.

Месси о совместном снимке с Ямалем

На фото молодой Месси купает маленького Ламина, которому тогда было всего несколько месяцев.

Тогда Ламин был ребенком, а теперь мы встречаемся на чемпионате мира – это безумие. Невероятно, что мы оба играем на чемпионате мира после той фотографии,

– сказал Месси.

Аргентинец также высоко оценил нынешний уровень игры вингера сборной Испании и Барселоны.

Без всяких сомнений, сейчас он является одним из лучших футболистов мира. Я искренне желаю ему всего наилучшего, потому что то, что хорошо для него, хорошо и для Барселоны. Ну а мы, со своей стороны, постараемся провести хороший матч и сделать так, чтобы он не смог показать свою лучшую игру. Хотя, конечно, это будет очень непросто,

– отметил он.

Напомним, финал чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Несмотря на задымление в Нью-Йорке и Нью-Джерси, вызванное лесными пожарами в Канаде, ФИФА постоянно контролирует качество воздуха, но менять дату проведения матча пока не намерена.