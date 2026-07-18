Как сообщает ESPN, руководство ФИФА пока не видит оснований для отмены или переноса матча. Синоптики прогнозируют существенное улучшение качества воздуха уже к воскресенью, 19 июля. Решающий матч на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси начнется в 22:00 по киевскому времени.

Почему финал ЧМ-2026 могли перенести

Причиной густого смога на восточном побережье США стали масштабные лесные пожары в Канаде. Из-за опасного уровня загрязнения воздуха местные власти Нью-Йорка и Нью-Джерси объявили предупреждение для населения. Смог уже повлиял на другие спортивные события в стране: в частности, в Чикаго из-за задымления отменили матч MLS между Ванкувер Уайткэпс и Чикаго Файр.

Сборная Испании после победы над Францией прибыла в Нью-Джерси и, несмотря на смог, провела открытую тренировку. Жалоб от команды не поступало.

Переговоры и подготовка к матчу

По информации инсайдера Бена Джейкобса, представители ФИФА и глава рабочей группы Белого дома по вопросам ЧМ-2026 Эндрю Джулиани находятся на постоянной связи. Они ведут неформальные переговоры и ежечасно отслеживают экологическую ситуацию вокруг стадиона. Параллельно запланирована встреча Дональда Трампа с президентом ФИФА Джанни Инфантино, на которой также может быть поднят вопрос безопасности проведения финала.