Як повідомляє ESPN, керівництво ФІФА наразі не бачить підстав для скасування чи перенесення зустрічі. Синоптики прогнозують суттєве покращення якості повітря вже до неділі, 19 липня. Вирішальний матч на стадіоні "Метлайф" у Нью-Джерсі розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Чому фінал ЧС-2026 могли перенести

Причиною густого смогу на східному узбережжі США стали масштабні лісові пожежі в Канаді. Через небезпечний рівень забруднення повітря місцева влада Нью-Йорка та Нью-Джерсі оголосила попередження для населення. Смог уже зачепив інші спортивні події в країні, зокрема, в Чикаго через задимлення скасували матч МЛС між Ванкувер Вайткепс та Чикаго Файр.

Збірна Іспанії після перемоги над Францією прибула до Нью-Джерсі та, попри смог, провела відкрите тренування. Скарг від команди не надходило.

Переговори та підготовка до матчу

За інформацією інсайдера Бена Джейкобса, представники ФІФА та голова робочої групи Білого дому з питань ЧС-2026 Ендрю Джуліані перебувають на постійному зв'язку. Вони ведуть неформальні переговори та щогодини моніторять екологічну ситуацію навколо стадіону. Паралельно запланована зустріч Дональда Трампа з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, де також можуть підняти питання безпеки проведення фіналу.