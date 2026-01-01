Матч 19-го тура Английской Премьер-лиги Брентфорд – Тоттенхэм состоится в четверг, 1 января. Поединок на лондонской арене "Gtech Community Stadium" начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Кто чаще побеждал в противостоянии Брентфорда и Тоттенхэма?

История противостояния между двумя лондонскими командами составляет всего 16 матчей во всех турнирах. По статистическим данным сайта Transfermarkt, победителями дуэли чаще выходили "шпоры" – в 10 матчах. "Пчелы" за весь период выиграли две встречи. Еще четыре матча завершились вничью.

Матчи между Брентфордом и Тоттенхэмом обычно радуют зрителей результативностью. В среднем за поединок забивалось три мяча и больше. По разнице голов преимущество тоже за шпорами: 34 против 21 у "пчел".

В последних четырех матчах Тоттенхэм не оставлял надежд Брентфорду, одержав четыре подряд победы с разницей мячей 10:3. Интересно, команда Егора Ярмолюка не могла забить хотя бы один гол в двух поединках.

Последний раз соперники встречались 6 декабря 2025 года в рамках 15 тура АПЛ. Благодаря голам Ришарлисона и Хави Симонса Тоттенхэм одержал уверенную победу со счетом 2:0.

Прогноз букмекера

Брентфорд является фаворитом матча по линии betking. На победу "пчел" дают 2,28. Шансы гостей оценивают в 3,25. На ничейный результат выставлен коэффициент 3,40. По мнению букмекеров, в матче будет забито более трех голов. На тотал больше 2,5 голов выставлен коэффициент 1,87, тогда как ТМ2,5 – 1,93. Коэффициент на то, что забьют обе команды, равен 1,75.

*Коэффициенты поданы по состоянию на 18:00 31.12.2025

Каково турнирное положение Брентфорда и Тоттенхэма?