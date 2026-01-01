Матч 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги Брентфорд – Тоттенхем відбудеться у четвер, 1 січня. Поєдинок на лондонській арені "Gtech Community Stadium" розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Хто частіше перемагав у протистоянні Брентфорда та Тоттенхема?

Історія протистояння між двома лондонськими командами нараховує лише 16 матчів у всіх турнірах. За статистичними даними сайту Transfermarkt, переможцями дуелі частіше виходили "шпори" – у 10 матчах. "Бджоли" за весь період виграли дві зустрічі. Ще чотири матчі завершилися внічию.

Матчі між Брентфордом та Тоттенхемом зазвичай радують глядачів результативністю. У середньому за поєдинок забивалося три м'ячі і більше. За різницею голів перевага теж за шпорами: 34 проти 21 у "бджіл".

В останніх чотирьох матчах Тоттенхем не залишав надій Брентфорду, здобувши чотири поспіль перемоги з різницею м'ячів 10:3. Цікаво, команда Єгора Ярмолюка не могла забити бодай один гол у двох поєдинках.

Востаннє суперники зустрічалися 6 грудня 2025 року в рамках 15 туру АПЛ. Завдяки голам Рішарлісона та Хаві Сімонса Тоттенхем здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Прогноз букмекера

Брентфорд є фаворитом матчу по лінії betking. На перемогу "бджіл" дають 2,28. Шанси гостей оцінюють у 3,25. На нічийний результат виставлений коефіцієнт 3,40. На думку букмекерів, у матчі буде забито більше трьох голів. На тотал більше 2,5 голів виставлений коефіцієнт 1,87, тоді як ТМ2,5 – 1,93. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,75.

*Коефіцієнти подані станом на 18:00 31.12.2025

Яке турнірне положення Брентфорда і Тоттенхема?