Опередил суперзвездную компанию: Дорощук завоевал "серебро" на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

В пятницу, 6 июня, в Риме состоялся пятый этап Бриллиантовой лиги. В нем принял участие и украинский легкоатлет Олег Дорощук.

Для него этот старт стал первым в летней части сезона-2025. Уроженец Кропивницкого прекрасно его начал, завоевав "серебро" в борьбе с очень звездными соперниками, сообщает 24 Канал.

Читайте также Украинская легкоатлетка поступила на службу в ряды ВСУ

Как выступил Дорощук в Риме

Украинский легкоатлет соревновался за медали с десятью прыгунами в высоту. Среди них были, в частности, олимпийские чемпионы Гемиш Керр и Джанмарко Тамбери, а также ряд призеров чемпионатов мира и своих континентов.

Олег Дорощук начал этап без ошибок. Он с первой попытки покорил все планки до высоты 2,26 метра включительно, благодаря чему удерживал лидерство.

Всего дистанцию до отметки 2,28 метра смогли пройти четыре спортсмена. Именно на этой высоте украинец сделал первый промах, но покорил планку со второй попытки, что позволило ему и в дальнейшем удерживать первое месте.

В итоге, за "золото" остались бороться Олег Дорощук и Ву Санхёк. Украинский легкоатлет с первой попытки взял планку 2,30 метра, а представитель Южной Кореи перенес высоту на 2,32 метра и также сразу ее покорил. После этого уроженец Кропивницкого перенес планку еще на два сантиметра, но ее не взял, в итоге, став вице-чемпионом этапа.

Бриллиантовая лига. Рим. Прыжки в высоту среди мужчин

Ву Санхёк (Южная Корея) – 2,32 метра Олег Дорощук (Украина) – 2,30 Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2,26

Отметим, что это "серебро" этапа стало вторым на уровне Бриллиантовой лиги для Олега Дорощука. Сейчас он является действующим чемпионом Европы в прыжках в высоту в помещении.