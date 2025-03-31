Игрок Карпат установил абсолютный бомбардирский рекорд УПЛ
- Бразилец Бруниньо установил рекорд самого быстрого хет-трика среди легионеров в истории чемпионатов Украины, забив три гола за 9 минут.
- Рекорд был установлен в матче, где Карпаты победили Черноморец со счетом 4:0.
В воскресенье, 30 марта, состоялись последние матчи 22 тура Украинской Премьер-лиги по футболу. В одном из них Карпаты дома принимали Черноморец.
"Львы" одержали разгромную победу со счетом 4:0. Этот поединок стал особенным для атакующего полузащитника львовян Бруниньо.
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Историческое выступление
24-летний бразилец переписал историю украинского футбола. Он стал автором самого быстрого хет-трика в истории чемпионатов Украины среди легионеров, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.
Бруниньо забил три гола с интервалом всего в 9 минут. Он превзошел достижения грузина Михаила Поцхверии и поляка Мацея Ковальчика, которые удерживали рекорд, который составлял 13 минут.
Отметим, что среди всех футболистов меньше времени на оформление хет-трика в чемпионате Украины потратили лишь трое футболистов. Рекордсменом является Виталий Пушкуца.
Топ-5 самых быстрых хет-триков в истории УПЛ
- Виталий Пушкуца (7 мая 2002 года) – 4 минуты
- Иван Гецко (29 августа 1999 года) – 5 минут
- Александр Гайдаш (7 сентября 1997 года) – 7 минут
- Александр Гайдаш (20 мая 1995 года) – 8 минут
- Бруниньо (30 марта 2025 года) – 9 минут
К слову. В нынешнем сезоне Бруниньо провел 17 матчей за Карпаты. В них он забил семь голов и отдал один ассист.
Отметим, что следующий поединок Карпаты проведут 7 апреля на выезде против Полесья. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.