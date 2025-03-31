Игрок Карпат установил абсолютный бомбардирский рекорд УПЛ

В воскресенье, 30 марта, состоялись последние матчи 22 тура Украинской Премьер-лиги по футболу. В одном из них Карпаты дома принимали Черноморец.

"Львы" одержали разгромную победу со счетом 4:0. Этот поединок стал особенным для атакующего полузащитника львовян Бруниньо.

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Историческое выступление

24-летний бразилец переписал историю украинского футбола. Он стал автором самого быстрого хет-трика в истории чемпионатов Украины среди легионеров, сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Бруниньо забил три гола с интервалом всего в 9 минут. Он превзошел достижения грузина Михаила Поцхверии и поляка Мацея Ковальчика, которые удерживали рекорд, который составлял 13 минут.

Отметим, что среди всех футболистов меньше времени на оформление хет-трика в чемпионате Украины потратили лишь трое футболистов. Рекордсменом является Виталий Пушкуца.

Топ-5 самых быстрых хет-триков в истории УПЛ

Виталий Пушкуца (7 мая 2002 года) – 4 минуты Иван Гецко (29 августа 1999 года) – 5 минут Александр Гайдаш (7 сентября 1997 года) – 7 минут Александр Гайдаш (20 мая 1995 года) – 8 минут Бруниньо (30 марта 2025 года) – 9 минут

К слову. В нынешнем сезоне Бруниньо провел 17 матчей за Карпаты. В них он забил семь голов и отдал один ассист.

Отметим, что следующий поединок Карпаты проведут 7 апреля на выезде против Полесья. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.