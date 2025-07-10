Украинский клуб обратился в МИД Молдовы: его игрок не может попасть в Украину

Движение апеллирует к молдавским органам, чтобы те помогли Бубакару Фаалу покинуть их страну. Гамбиец имеет проблемы с документами, которые не позволяют ему пересечь границу.

С началом полномасштабной войны в Украине воздушное пространство закрылось для гражданских самолетов. Из-за невозможности использовать аэропорты у спортсменов возникает немало логистических проблем. Одна из таких произошла у львовского Руха, сообщает 24 Канал.

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Не может пересечь границу

"Желто-черные" пожаловались, что Бабукар Фаал не может добраться до Львова. Футболист застрял на территории Молдовы и не имеет возможности пересечь ее границу с Украиной.

В Рухе заявили, что гамбиец имеет ряд бюрократических проблем, которые не позволяют ему транзитом попасть в Украину. Сам Бабукар официально зарегистрирован как игрок Руха и имеет вид на жительство в Украине.

Львовяне обратились в МИД Молдовы и аппарата президента страны с просьбой предоставить игроку юридическую помощь и помочь его выезда в Украину. Команда ждет Фаала на базе для продолжения подготовки к сезону 2025-2026.

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Напомним, что 22-летний гамбиец перебрался в Рух в феврале этого года из хорватского Ориента. В 12-ти матчах за львовян нападающий оформил три гола и один ассист.

Прошлый сезон Рух завершил на восьмом месте в УПЛ. А уже 1 августа команда Ивана Федыка стартует в новом сезоне чемпионата Украины 2025-2026. Соперником "желто-черных" станет новичок элитного дивизиона Полтава.