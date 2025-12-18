Бубку и Клочкову лишили стипендий: сколько денег потеряли предатели Украины

Несколько чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр лишены государственных стипендий. Такое решение было утвержденного Указом Президента Украины Владимира Зеленского.

Среди этих представителей спорта, которые были лишены стипендий, следует выделить Сергея Бубку и Яну Клочкову. Олимпийский чемпион в Париже-2024 по греко-римской борьбе Жан Беленюк в своем телеграмм-канале назвал суммы, которые получали авторы золотых наград Олимпийских игр, передает 24 Канал.

Почему у Бубку, Клочкову и других лишили выплат?

Бывший борец сообщил, что получать государственные стипендии не может представитель спорта, который фактически не проживает на территории Украины.

Возможно это тонкий государственный месседж: Сергей Назарович – возвращайтесь, дома лучше. Потому что стипендия – не сувенир за прошлые заслуги, а бонус за реальную связь со страной. А связь на расстоянии, как известно, работает плохо,

– написал Беленюк.

Какого размера были стипендии?

Также Беленюк раскрыл суммы, которые получали Бубка, Клочкова и другие чемпионы, и призеры соревнований. Жан отметил, что выплаты зависят от прожиточного минимума (ПМ) для трудоспособных лиц. Стипендия пожизненная, но действует при условии выполнения требований положения, отметил экс-борец.

Чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр – 4 ПМ (в 2025 году – 12112 гривен, в 2026 году – 13312 гривен).

Серебряные призеры 3,5 ПМ (в 2025-м – 10598 гривен, в 2026-м – 11648 гривен).

Бронзовые призеры – 3 ПМ (в 2025-м – 9084 гривен, в 2026-м – 9984 гривен).

Кого еще лишили государственных стипендий?

Кроме Клочковой и Бубки, которые предали Украину, также стипендии отобрали у других олимпийцев: олимпийского чемпиона 1996 года по парусному спорту Евгения Браславца и Игоря Матвиенко, бронзового призера Игр-2008 по прыжкам в воду Ильи Кваши, обладателя "бронзы" Олимпиады-1996 гимнаста Юрия Ермакова, бронзового призера Игр-1988 по плаванию Валерия Лозика и обладательницу "серебра" Олимпиады-1988 по академической гребле Инны Фроловой.

К слову, бывший президент Национального олимпийского комитета Украины Бубка сбежал за границу. Сейчас он проживает в Монако. Издание Bihus.info ранее провело расследование деятельности компаний бывшего легкоатлета, которые зарегистрированы на оккупированных украинских территориях Россией. Оказалось, что фирмы Бубки обеспечивали горючим захватчиков.