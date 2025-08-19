Артем Довбик стал лучшим бомбардиром итальянской Ромы в своем дебютном сезоне. После этого у "волков" сменился главный тренер, из-за чего будущее украинца в команде стало довольно туманным.

Несмотря на то, что столичный клуб покинуло два форварда, все равно ходят слухи, что на уроженца Черкасс не сильно рассчитывает Джан Пьеро Гасперини. Накануне он провел встречу с президентом и спортивным директором Ромы, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

Кто будет основным форвардом Ромы?

На ней главный тренер "волков", в частности, обсудил с руководством трансферную кампанию. Речь шла также о линии атаки и будущем Артема Довбика.

Итальянский специалист заявил, что его беспокоит недостаточная конкуренция в нападении. Поэтому он попросил боссов подписать еще одного форварда.

Отмечается, что Гасперини решил начать новый сезон с 20-летним Эваном Фергюсоном в роли основного нападающего. При этом Артем Довбик большинство матчей будет начинать со скамейки запасных.

Также он готов к продаже форварда сборной Украины, если Рома получит привлекательное финансовое предложение по его трансферу. Итальянец недоволен формой уроженца Черкасс и не против отпустить игрока уже во время летнего трансферного окна.

К слову. Гасперини хочет усилить конкуренцию в атаке и рассматривает для этого два варианта – Никола Крстович из Лечче и Фабиу Силва из Вулверхэмптона. Президент Ромы пообещал наставнику, что команда получит нового форварда.

Напомним, что интерес к Артему Довбику проявляет ряд европейских клубов. В частности, он может продолжить карьеру в АПЛ в команде, где уже играл другой украинский футболист.