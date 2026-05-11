Ярмоленко имеет возможность сыграть в УПЛ 2026/27 –от чего зависит будущее легенды Динамо
- Андрей Ярмоленко может продлить контракт с Динамо, если не забьет 4 гола в этом сезоне, чтобы побить рекорд лучшего бомбардира в истории украинского футбола.
- Клубный президент Игорь Суркис отметил, что Ярмоленко самостоятельно будет решать свою карьеру, обучаясь на курсах УЕФА для будущей работы спортивным директором.
Киевское Динамо может продлить контракт с 36-летним вингером Андреем Ярмоленко. Для продолжения карьеры легендарного футболиста должно произойти одно важное обстоятельство.
Андрей Ярмоленко может остаться в столичном клубе на сезон 2026/27. Все зависит от результативности атакующего футболиста в трех следующих матчах чемпионата, отметил Игорь Бурбас в эфире ютуб-канала "BurBuzz".
При каких обстоятельствах Ярмоленко продолжит играть в футбол?
По словам блогера, все зависит от того, покорится ли Андрею историческое достижение.
Все больше получаю подтверждений своей информации, которую озвучивал буквально месяца два назад, что Андрей Ярмоленко, если не забьет четыре в этом сезоне, то продолжит контракт с киевским Динамо, чтобы побить рекорд,
– сказал Бурбас.
Отметим, что здесь речь идет о звании лучшего бомбардира в истории элитного дивизиона украинского футбола.
Сейчас у лидера киевского Динамо 121 гол в матчах национального первенства. На три больше у нападающего прошлых времен Максима Шацких.
По информации портала Transfermarkt, узбекский форвард играл в Украине за киевские Динамо и Арсенал, одесский Черноморец, а также за Говерлу из Ужгорода.
Что еще известно о будущем Ярмоленко?
Недавно Игорь Суркис заявил, что футболист может сам решать свою судьбу. По словам президента киевского клуба, Андрей учится на курсах УЕФА и серьезно готовится к работе спортивным директором.
В ближайших матчах Ярмоленко попытается побить результат не только Максима Шацких, но и Сергея Реброва, который остановился на отметке в 123 результативных выстрела в рамках украинского чемпионата.
В каких поединках лидер Динамо может побить рекорд?
- Следующий поединок подопечные Игоря Костюка проведут против ковалевского Колоса. Начало матча запланировано на 13 мая в 15.30.
- В 29 туре, 16 мая, Динамо сыграет выездной матч против СК Полтава. Завершающий матч украинского чемпионата состоится 23 мая, когда "бело-синие" сыграют с Кудривкой. Официальный сайт УПЛ пока не сообщает о точном времени начала игр двух последних туров.
- Отметим, что перед игрой против Кудривки Динамо ожидает финала Кубка Украины против Чернигова, который играет в Первой лиге. Этот матч начнется 20 мая в 18.00 на "Арене Львов". Билеты уже доступны для приобретения.
- Недавно бывший одноклубник Ярмоленко Александр Алиев раскритиковал руководство УАФ за то, что игрок Динамо потерял место в национальной команде Украины.