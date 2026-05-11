Ярмоленко имеет возможность сыграть в УПЛ 2026/27 –от чего зависит будущее легенды Динамо

Киевское Динамо может продлить контракт с 36-летним вингером Андреем Ярмоленко. Для продолжения карьеры легендарного футболиста должно произойти одно важное обстоятельство.

Андрей Ярмоленко может остаться в столичном клубе на сезон 2026/27. Все зависит от результативности атакующего футболиста в трех следующих матчах чемпионата, отметил Игорь Бурбас в эфире ютуб-канала "BurBuzz".

При каких обстоятельствах Ярмоленко продолжит играть в футбол?

По словам блогера, все зависит от того, покорится ли Андрею историческое достижение.

Все больше получаю подтверждений своей информации, которую озвучивал буквально месяца два назад, что Андрей Ярмоленко, если не забьет четыре в этом сезоне, то продолжит контракт с киевским Динамо, чтобы побить рекорд,

– сказал Бурбас.

Отметим, что здесь речь идет о звании лучшего бомбардира в истории элитного дивизиона украинского футбола.

Сейчас у лидера киевского Динамо 121 гол в матчах национального первенства. На три больше у нападающего прошлых времен Максима Шацких.

По информации портала Transfermarkt, узбекский форвард играл в Украине за киевские Динамо и Арсенал, одесский Черноморец, а также за Говерлу из Ужгорода.

Что еще известно о будущем Ярмоленко?

Недавно Игорь Суркис заявил, что футболист может сам решать свою судьбу. По словам президента киевского клуба, Андрей учится на курсах УЕФА и серьезно готовится к работе спортивным директором.

В ближайших матчах Ярмоленко попытается побить результат не только Максима Шацких, но и Сергея Реброва, который остановился на отметке в 123 результативных выстрела в рамках украинского чемпионата.

В каких поединках лидер Динамо может побить рекорд?