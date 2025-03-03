Умер олимпийский чемпион из России Сайтиев: титулованный борец отравился опием

Еще один российский спортсмен поехал на концерт Иосифа Кобзона. В воскресенье, 2 марта, стало известно о смерти одного из самых титулованных борцов мира Бувайсара Сайтиева.

Сердце Бувайсара Сайтиева перестало биться в возрасте 49 лет. Эта своевременная смерть трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе была вызвана из-за отравления опием, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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У Сайтиева была болезнь легких

Известно, что известный в прошлом спортсмен умер в одной из московских больниц. Туда его срочно госпитализировали как раз из-за отравления.

Сообщалось, что Сайтиев имел больные легкие, чтобы облегчить боль он принимал лекарства, в состав которых входил опиат. Среди причин смерти не исключают вариант остановки сердца из-за интоксикации.

Также рассматривают версию падения из окна третьего этажа своего дома. 11 марта Сайтиеву должно было исполниться 50 лет.

В соцсетях известного борца есть немало фотографий с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Что известно о Бувайсаре Сайтиеве