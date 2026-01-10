"Мне осталось несколько дней": 33-летний экс-игрок Челси шокировал заявлением о смертельной болезни

Бельгийский полузащитник Ламиша Мусонда в свое время считался очень перспективным футболистом. Он в раннем возрасте попал в лондонский Челси, где ему пророчили большое будущее.

Однако игрок по ряду причин не смог реализовать свой потенциал и преждевременно завершил карьеру. Накануне же 33-летний спортсмен в инстаграме шокировал признанием о состоянии своего здоровья, информирует 24 Канал.

Что случилось с Мусондой?

Бельгиец опубликовал трогательный пост. В нем он обратился к фанатам и знакомым, сообщив, что смертельно болен.

Осознавая, что мне осталось лишь несколько дней, я также понимаю, что рядом со мной было много людей, и я всегда буду беречь воспоминания. Жизнь тяжелая, но пейзажи замечательные. Жизнь состоит из взлетов и падений, и никто не может по-настоящему понять боль, которую вы переживаете,

– написал футболист.

Он признался, что последние два года были для него особенно тяжелыми. Мусонда не указал конкретный диагноз или причину болезни, но рассказал, что ситуация критическая и фактически попрощался со всеми, хотя пообещал, что будет бороться до последнего.

"С большой грустью сообщаю, что мне трудно восстановить свое здоровье. Вот почему я отсутствовал в соцсетях. Я должен смотреть правде в глаза – мое здоровье критическое, и я сейчас борюсь за выживание. Ваша помощь и молитвы очень помогут в это время. Моя семья и я боремся, и я не сдамся до последнего вздоха", – заявил Ламиша.

К слову. Ламиша Мусонда происходит из футбольной семьи. Его два брата были также игроками Челси, еще один брат является скаутом Ливерпуля, а отец работает тренером по физической подготовке в клубе Дон Боско.

Отметим, что также сейчас при смерти находится бывший нападающий и тренер сборной Англии Кевин Киган. Врачи диагностировали у него рак.

Что известно о карьере Ламиши Мусонды?