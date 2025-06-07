Канада – Украина: где смотреть первый матч "сине-желтых" в товарищеском турнире

В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу сыграет свой первый матч в рамках товарищеского турнира под названием Canadian Shield. Соперником "сине-желтых" станет национальная команда Канады.

Встреча состоится в Торонто на стадионе "ВМО Филд". Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Кто покажет матч Канада – Украина

В Украине прямая трансляция поединка будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Спорт", "Максимальная" и Megogopack XL.

Противостояние Канада – Украина прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Кравченко. За час до старта игры начнется традиционная аналитическая студия.

Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков. Приглашенными гостями станут бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Отметим, что это будет лишь второе очное противостояние между Украиной и Канадой. Впервые они встречались в 2010 году в Киеве и тогда была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

К слову. Всего на турнире каждая из четырех команд проведет по два поединка. В нем также примут участие Новая Зеландия и Кот-д'Ивуар.

Напомним, что со временем начала второго матча для "сине-желтых" против новозеландцев возникла путаница. В УАФ ответили на запрос 24 Канала и дали корректную информацию.