Встреча состоится в Торонто на стадионе "ВМО Филд". Стартовый свисток прозвучит в полночь по киевскому времени с 10 на 11 июня, сообщает 24 Канал.

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Кто покажет матч Новая Зеландия – Украина

В Украине прямая трансляция поединка будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Спорт", "Максимальная" и Megogopack XL. Также игру покажут на канале "Megogo Спорт" в кабельных сетях и T2.

Отметим, что всего на турнире каждая сборная проведет по два поединка. Несмотря на поражение от Канады, наша национальная команда все еще имеет шансы в нем победить.

Для этого подопечным Сергея Реброва надо с как можно большей разницей голов одолеть новозеландцев и надеяться на победу Кот-д'Ивуара над хозяевами турнира.

Турнирная таблица после первого тура

Канада – 3 очка (разница голов 4:2) Новая Зеландия – 3 (1:0) Кот-д'Ивуар – 0 (0:1) Украина – 0 (2:4)

К слову. Это будет первое очное противостояние между Украиной и Новой Зеландией. Ранее "сине-желтые" никогда не встречались ни с одним представителем Океании.

Напомним, что ранее Сергей Ребров раскрыл причину фиаско сборной Украины в матче с Канадой.