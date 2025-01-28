Без Пидручного и Джимы: определился состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону

Чемпионат Европы-2025 по биатлону стартует в итальянском Мартели в среду, 29 января. В первенстве примут участие украинские биатлонисты.

Тренерский сборной Украины по биатлону объявил состав команды на чемпионат Европы. В список попали 15 спортсменов, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне Спорт.

Читайте также Календарь и расписание всех гонок биатлонного сезона-2024/2025

Кто из украинцев будет соревноваться на чемпионате Европы

В женскую команду попали четыре биатлонистки из основной команды. Однако только Анастасия Меркушина выступит в индивидуальных гонках. Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и Елена Городна примут участие только в эстафете.

В мужской сборной из основы в индивидуальных гонках будет соревноваться Богдан Цымбал. Зато Антон Дудченко, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк будут выступать в эстафете.

Отметим, что в состав сборной не попали ее лидеры – Дмитрий Пидручный и Юлия Джима. Капитан "сине-желтых" будет набираться сил накануне чемпионата мира. Очевидно, что отдых перед ответственными стартами получила и Юлия Джима.

Состав сборной Украины

Женщины: Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Чалык, Лилия Стеблина, Ирина Петренко (эстафета), Кристина Дмитренко (эстафета) и Елена Городна (эстафета).

Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Анна Кривонос, Дарья Чалык, Лилия Стеблина, Ирина Петренко (эстафета), Кристина Дмитренко (эстафета) и Елена Городна (эстафета). Мужчины: Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Денис Насико, Антон Дудченко (эстафета), Виталий Мандзин (эстафета), Тарас Лесюк (эстафета).

Напомним, что чемпионат Европы по биатлону продлится с 29 января по 2 февраля. Организаторы соревнований планируют провести восемь гонок. В первый соревновательный день состоятся женская и мужская индивидуальные гонки.