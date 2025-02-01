Последний день ЧЕ-2025 по биатлону: кто представит Украину на эстафете в Мартель-валь-Мартелло
В последний день чемпионата Европы-2025 по биатлону запланировано проведение эстафеты. Соревнования проходят в итальянском Мартель-валь-Мартелло.
В воскресенье, 2 февраля, чемпионат Европы-2025 завершится женской и мужской эстафетой. Стало известно, кто представит Украину в заключительный день турнира, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинский биатлон.
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Состав сборной Украины на эстафету
Тренерский штаб представил заявку команды на женскую и мужскую эстафеты. В составе сборной Украины восемь биатлонистов примут участие в гонке в последний день чемпионата Европы 2025 года.
Стартлист сборной Украины на женскую эстафету
- 6-1. Ирина Петренко
- 6-2. Елена Городна
- 6-3. Александра Меркушина
- 6-4. Кристина Дмитренко
Отметим, что женская эстафета начнется первой. Гонки стартуют в 11:45 по киевскому времени.
Стартлист сборной Украины на мужскую эстафету
- 4-1. Артем Тищенко
- 4-2. Виталий Мандзин
- 4-3. Антон Дудченко
- 4-4. Тарас Лесюк
Мужская эстафета в Мартель-валь-Мартелло запланирована на 14:45 по киевскому времени.