В воскресенье, 2 февраля, чемпионат Европы-2025 завершится женской и мужской эстафетой. Стало известно, кто представит Украину в заключительный день турнира, сообщает 24 канал со ссылкой на Украинский биатлон.

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Состав сборной Украины на эстафету

Тренерский штаб представил заявку команды на женскую и мужскую эстафеты. В составе сборной Украины восемь биатлонистов примут участие в гонке в последний день чемпионата Европы 2025 года.

Стартлист сборной Украины на женскую эстафету

6-1. Ирина Петренко

6-2. Елена Городна

6-3. Александра Меркушина

6-4. Кристина Дмитренко

Отметим, что женская эстафета начнется первой. Гонки стартуют в 11:45 по киевскому времени.

Стартлист сборной Украины на мужскую эстафету

4-1. Артем Тищенко

4-2. Виталий Мандзин

4-3. Антон Дудченко

4-4. Тарас Лесюк

Мужская эстафета в Мартель-валь-Мартелло запланирована на 14:45 по киевскому времени.