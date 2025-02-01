У неділю, 2 лютого, чемпіонат Європи-2025 завершиться жіночою та чоловічою естафетою. Стало відомо, хто представить Україну у завершальний день турніру, повідомляє 24 канал із посиланням на Український біатлон.
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Склад збірної України на естафету
Тренерський штаб представив заявку команди на жіночу та чоловічу естафети. У складі збірної України вісім біатлоністів візьму участь у перегонах в останній день чемпіонату Європи 2025 року.
Стартлист збірної України на жіночу естафету
- 6-1. Ірина Петренко
- 6-2. Олена Городна
- 6-3. Олександра Меркушина
- 6-4. Христина Дмитренко
Зазначимо, що жіноча естафета розпочнеться першою. Перегони стартують о 11:45 за київським часом.
Стартлист збірної України на чоловічу естафету
- 4-1. Артем Тищенко
- 4-2. Віталій Мандзин
- 4-3. Антон Дудченко
- 4-4. Тарас Лесюк
Чоловіча естафета у Мартель-валь-Мартелло запланована на 14:45 за київським часом.