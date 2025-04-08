Украина на выезде вырвала ничью с Чехией и удержала лидерство в группе Лиги наций

Женская сборная Украины по футболу реально претендует на повышение в классе в розыгрыше Лиги наций сезона-2025. Подопечные Владимира Пятенко продолжили свою беспроигрышную серию.

Чехия – Украина 1:1

Голы: Свиткова, 4 – Петрик, 19 (с пенальти)

Четыре дня назад соперники по группе В4 Лиги наций провели первый очный поединок. Тогда "сине-желтые" минимально победили чешек со счетом 1:0, пишет 24 Канал.

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Важная выездная ничья

В домашнем поединке сборная Чехии собиралась взять реванш за поражение. Дебют встречи был за хозяйками. Уже на 4-й минуте Свиткова огорчила голкипера "сине-желтых" Катерину Самсон.

Быстрый гол не выбил из колеи украинок. На 19-й минуте встречи подопечные Пятенко восстановили паритет. Николь Козлова заработала пенальти, который реализовала полузащитница Металлиста 1925 Анна Петрик.

До финального свистка "сине-желтые" имели несколько возможностей выйти вперед. Однако Овдийчук и Андрухив не реализовали свои голевые моменты.

На последних минутах основного времени чешки едва не вырвали победу. Зоннтагова мощным ударом проверила реакцию Самсон.

В итоге этот напряженный поединок завершился вничью – 1:1. Сборная Украины после четырех матчей набрала 10 очков и продолжает лидировать в группе В4. На второй позиции Чехия, которая отстает на три балла.

Видео гола Петрика в матче Чехия – Украина