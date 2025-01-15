Без Мудрика никак: Челси едва не проиграл Борнмуту, но спасла ошибка Забарного

Украинский защитник ошибся в эпизоде с первым голом Челси, но его команда все равно была близка к победе. Впрочем удержать три очка Борнмуту не удалось.

Челси – Борнмут 2:2

Голы: Палмер, 13, Джеймс, 90+5 – Клюйверт, 50 (пен), Семенио, 68.

В чемпионате Англии 2024-2025 на этой неделе проходят матчи 21 тура АПЛ. Во вторник состоялась игра между Челси и Борнмутом, которые претендуют на места в еврокубках, сообщает 24 Канал.

По теме Бывший тренер Мудрика по Челси нашел себе новую работу в АПЛ

Борнмут едва не победил

Лондонцы уже больше месяца обходятся без Михаила Мудрика, который сдал положительный допинг-тест. Зато в составе "вишен" уже традиционно в основе вышел Илья Забарный.

Его команда стала грозой авторитетов в этом сезоне, одолев Манчестер Сити, Арсенал, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Был Борнмут близок и к успеху против Челси, хотя пропустил первым.

Одним из виновных в этом мяче стоит называть именно Забарного. Илья на ровном месте отпустил в центре поля Джексона и тот вывел один на один Палмера. Англичанин ошибочным замахом качнул вратаря и открыл счет.

Читайте также Ливерпуль определился с заменой для Салаха: звездный игрок Реала покорил сердце Арне Слота

Ухудшилась ситуация для "вишен" после травмы Хилла, которого вынужденно заменил Клюйверт. Но именно голландец сравнял счет точным ударом с пенальти за фол Кайседо на Семенио.

В середине второго тайма Борнмут даже вышел вперед благодаря зрячему удару того же Семенио из-под Ачимпонга. "Вишни" вели матч к победе, однако на пятой компенсированной минуте Челси спасся от поражения. Рису Джеймсу удался точный удар в угол ворот со штрафного.

Таким образом лондонцы остались четвертыми, но по итогам тура их может обойти Ньюкасл. В свою очередь команда Забарного идет на седьмой строчке и рискует пропустить вперед Астон Виллу. Расстояние от топ-четверки составляет всего три очка.

Видеообзор матча Челси – Борнмут