Челси стартовал с победы на Клубном чемпионате мира благодаря суперголу от конкурента Мудрика

Лондонский Челси не имел проблемы с Лос-Анджелесом в стартовой игре на Клубном Мундиале. Команда Энцо Марески стала на шаг ближе к выходу в плей-офф.

В США продолжается Клубный чемпионат мира-2025 с участием 32-х команд. На вечер понедельника по киевскому времени вынесена игра с участием Челси, который принимал чемпиона МЛС Лос-Анджелес, сообщает 24 Канал.

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Челси стартует с победы

Команда ожидаемо поехала на Мундиаль без Михаила Мудрика. Украинец уже более полугода не играет в футбол из-за положительного допинг-теста.

Однако Челси удалось подписать форварда Ипсвича Лиама Дилепа и взять его на КЧМ. В первом туре группы подопечные Энцо Марески сошлись с Лос-Анджелесом, за который выступают экс-чемпионы мира Уго Льорис и Оливье Жиру.

Впрочем, в старте вышел только первый, тогда как Челси выставил основной состав. Еще в первом тайме "синим" удалось выйти вперед благодаря классному голу от Нету.

Вингер получил мяч от Джексона, забежал с ним в площадку, эффектно качнул оппонента и расстрелял ворота Льориса. Напомним, что Нету был конкурентом Мудрика за место на фланге атаки.

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В дальнейшем Челси спокойно контролировал игру и смог забить еще раз перед перерывом. Удачно дебютировал Дилеп, который записал на свой счет ассист после выхода на замену. Его подачу успешно завершил Энцо Фернандес.

Таким образом, лондонцы начинают Клубный чемпионат мира с несложной победы и готовятся ко второму матчу против Фламенго (20 июня). Сами же бразильцы свой матч первого тура против Эстегляля еще не отыграли.

Обзор матча Челси – Лос-Анджелес: смотреть видео