Мудрик получил нового тренера: Челси объявил имя наставника после неожиданного увольнения Марески

Лондонский Челси неожиданно решил сменить главного тренера. В начале 2026 года "синие" попрощались с Энцо Мареской, который успешно тренировал клуб последние полтора года.

Причиной увольнения итальянца называли конфликт с руководством клуба. Тем не менее, лондонцы довольно оперативно нашли замену Мареске, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Челси.

Кто возглавил Челси?

"Синие" объявили, что новым наставником команды станет 41-летний Лиам Росеньйор. Английский специалист подписал контракт с Челси вплоть до 2032 года.

Лиам провел насыщенную игровую карьеру в посредственных английских клубах. Росеньер выступал на позиции правого защитника за Бристоль Сити, Фулхэм, Торки Юнайтед, Рединг, Ипсвич, Халл Сити и Брайтон.

Каким тренером является Росенйор?

Львиную долю карьеры он провел в Чемпионшипе, тогда как на уровне АПЛ имеет 141 матч. В тренерской карьере он возглавлял Дерби Каунти, Халл Сити и Страсбург.

Именно работа в последнем клубе привлекла Челси, ведь лондонцы имеют общих владельцев со Страсбургом. В прошлом сезоне Росеньйор занял с французским клубом 7 место в Лиге 1.

Это позволило ему квалифицироваться в Лигу конференций, где команда удачно провела основную стадию. Страсбург стал победителем этапа лиги, выиграв 5 из 6-ти матчей.

Как Челси проводит сезон 2025 – 2026?