Эпическое унижение ПСЖ: Челси сенсационно стал победителем Клубного чемпионата мира-2025

Челси и ПСЖ разыграли звание победителя клубного Мундиаля, который прошел по обновленной схеме. Встреча завершилась сенсационно, ведь именно ПСЖ считали явным фаворитом встречи.

На Клубном чемпионате мира-2025 подошел к завершению финальный матч. В битве за трофей обновленного турнира сошлись английский Челси и французский ПСЖ, сообщает 24 Канал.

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Кто фаворит?

Перед игрой все эксперты однозначно отдавали предпочтение ПСЖ. Это неудивительно, ведь команда Луиса Энрике уничтожала грандов в последнее время очень эффектно.

В финале Лиги чемпионов парижане сокрушили Интер (5:0), а на самом Клубном чемпионате мира ПСЖ не оставил шансов Атлетико, Баварии и Реалу. При этом за весь турнир французы пропустили всего один гол.

В конце концов у Челси были свои козыри, хоть их путь к финалу и был менее убедительным. Лидер команды Коул Палмер вышел на пиковую форму перед плей-офф.

Кроме этого, лондонцы получили крутое усиление в лице Жоау Педру, который перебрался из Брайтона за 64 миллиона евро. Именно бразилец своим дублем помог выбить в полуфинале Флуминенсе.

Челси – ПСЖ 3:0

Голы: Палмер, 22, 30, Жоау Педру, 43.

Обычно ПСЖ применял тактику ударного начала и еще до перерыва почти прятал шансы соперника на успех. Но на этот раз лондонцу удалось нейтрализовать опасные стороны Дембеле и компании.

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Более того, Челси еще и сам ошеломил ПСЖ, доведя счет до разгрома еще в первом тайме. Героем встречи стал именно Коул Палмер, на счету которого дубль и ассист.

В середине тайма англичанин выверенным ударом открыл счет после паса от Гюсто. А уже через несколько минут Палмер удачно убежал в контратаку, качнул защитники и по схожей с первым голом траектории направил мяч в сетку.

Добил парижан тот самый звездный новичок Жоау Педру. Бразилец воспользовался провалом в защите французов, получил разрезной пас от Палмера и реализовал выход один на один.

Челси забил трижды в первом тайме: смотреть видео

Этим ударным таймом ПСЖ был де-факто отправлен в нокаут. После перерыва французы ожидаемо забрали инициативу и смогли создать немало моментов у ворот лондонцев.

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Однако во втором тайме кураж поймал Роберт Санчес. Испанский кипер выполнил пять сейвов, особенно поразили отраженные мячи после ударов Кварацхелии, Невеша и Дембеле.

У Челси имел возможность забивать Дилеп, но ему не повезло. Таким образом, Челси прекрасно отыграл в защите после перерыва и довел встречу до "сухой" победы. Лондонцы второй раз в истории становятся триумфатором КЧМ, тогда как ПСЖ потерпит первое болезненное поражение в 2025 году.

Обзор матча Челси – ПСЖ в финале КЧМ-2025: смотреть видео