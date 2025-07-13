Эпическое унижение ПСЖ: Челси сенсационно стал победителем Клубного чемпионата мира-2025
- Челси неожиданно победил ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира-2025.
- Лондонцы одержали победу со счетом 3:0 благодаря дублю Палмера и голу Жоау Педру.
- Это второй триумф Челси в истории Клубного чемпионата мира.
Челси и ПСЖ разыграли звание победителя клубного Мундиаля, который прошел по обновленной схеме. Встреча завершилась сенсационно, ведь именно ПСЖ считали явным фаворитом встречи.
На Клубном чемпионате мира-2025 подошел к завершению финальный матч. В битве за трофей обновленного турнира сошлись английский Челси и французский ПСЖ, сообщает 24 Канал.
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Кто фаворит?
Перед игрой все эксперты однозначно отдавали предпочтение ПСЖ. Это неудивительно, ведь команда Луиса Энрике уничтожала грандов в последнее время очень эффектно.
В финале Лиги чемпионов парижане сокрушили Интер (5:0), а на самом Клубном чемпионате мира ПСЖ не оставил шансов Атлетико, Баварии и Реалу. При этом за весь турнир французы пропустили всего один гол.
В конце концов у Челси были свои козыри, хоть их путь к финалу и был менее убедительным. Лидер команды Коул Палмер вышел на пиковую форму перед плей-офф.
Кроме этого, лондонцы получили крутое усиление в лице Жоау Педру, который перебрался из Брайтона за 64 миллиона евро. Именно бразилец своим дублем помог выбить в полуфинале Флуминенсе.
Челси – ПСЖ 3:0
Голы: Палмер, 22, 30, Жоау Педру, 43.
Обычно ПСЖ применял тактику ударного начала и еще до перерыва почти прятал шансы соперника на успех. Но на этот раз лондонцу удалось нейтрализовать опасные стороны Дембеле и компании.
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Более того, Челси еще и сам ошеломил ПСЖ, доведя счет до разгрома еще в первом тайме. Героем встречи стал именно Коул Палмер, на счету которого дубль и ассист.
В середине тайма англичанин выверенным ударом открыл счет после паса от Гюсто. А уже через несколько минут Палмер удачно убежал в контратаку, качнул защитники и по схожей с первым голом траектории направил мяч в сетку.
Добил парижан тот самый звездный новичок Жоау Педру. Бразилец воспользовался провалом в защите французов, получил разрезной пас от Палмера и реализовал выход один на один.
Челси забил трижды в первом тайме: смотреть видео
Этим ударным таймом ПСЖ был де-факто отправлен в нокаут. После перерыва французы ожидаемо забрали инициативу и смогли создать немало моментов у ворот лондонцев.
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Однако во втором тайме кураж поймал Роберт Санчес. Испанский кипер выполнил пять сейвов, особенно поразили отраженные мячи после ударов Кварацхелии, Невеша и Дембеле.
У Челси имел возможность забивать Дилеп, но ему не повезло. Таким образом, Челси прекрасно отыграл в защите после перерыва и довел встречу до "сухой" победы. Лондонцы второй раз в истории становятся триумфатором КЧМ, тогда как ПСЖ потерпит первое болезненное поражение в 2025 году.
Обзор матча Челси – ПСЖ в финале КЧМ-2025: смотреть видео