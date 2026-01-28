УЕФА простил россиянина, который публично обматерил Украину на Евро
- Денис Неведров получил дисквалификацию от УЕФА.
- Российский футзалист в прямом эфире оскорбил сборную Украины.
Сборная Украины по футзалу продолжает выступления на чемпионате Европы-2026. В стартовой игре команда Александра Косенко потерпела неудачу.
Украинцы уступили Армении (1:2), но тот матч для нашей команды запомнился скандалом. Причиной стало неадекватное поведение игрока соперников Дениса Неведрова, сообщает Tribuna.
По теме Показал русскую натуру: натурализованный игрок Армении обматерил Украину на Евро по футзалу
Как Украину оскорбил россиянин?
После матча футзалист выкрикнул оскорбительные слова в адрес нашей команды. В трансляцию попала фраза "Лохи, Украина! Лохи, нах*й", которая возмутила представителей "сине-желтых".
После игры УАФ обратилась в УЕФА с призывом дисквалифицировать Неведрова из-за неспортивного поведения, а также дискриминации и ксенофобии. Но европейский футбольный союз принял другое решение.
Что УЕФА решил по Неведрову?
Сообщается, что Неведров получил один матч дисквалификации условно. Изначально УЕФА планировал полноценный бан на одну встречу, из-за чего Денис пропускал бы игру на Евро.
Но Армения подала апелляцию, которую в УЕФА удовлетворили. То есть Неведров получит наказание лишь в случае повторения подобного неспортивного поведения.
Отметим, что игрок является уроженцем России и выступал за молодежную сборную страны-террористки. В 2021 году Денис получил гражданство Армении.
Впрочем его профессиональная карьера и дальше проходит в России, ведь сейчас Неведров представляет клуб Тюмень. На текущем Евро Энис отыграл два матча, не отметившись ни одним результативным действием.
Что известно о выступлении Украины на Евро-2026?
- Сборная Украины по футзалу уверенно прошла квалификацию на ЧЕ. Команда Александра Косенко выиграли все шесть матчей отборочной группы против Румынии, Германии и Кипра.
- На Евро-2026 эксперты считали нашу команду третьим фаворитом турнира после Испании и Португалии. Наша команда попала в одну группу с Чехией, а также дебютантами Евро Литвой и Арменией.
- После двух туров Украина имеет в своем активе три очка. Наша команда уступила армянам (1:2), но переиграла Литву (4:0), из-за чего оказалась на второй строчке.
- Армения уже досрочно выиграла группу. Украине же для выхода в плей-офф нужно не проиграть Чехии в последней встрече стадии. Матч пройдет 28 января в Риге.