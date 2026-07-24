Так называемая Копенгагенская группа, занимающаяся анализом соответствия спорта нормам Совета Европы, направила в ФИФА официальный запрос относительно своих выводов. В организации Джанни Инфантино, конечно же, отрицают что-либо нарушающее нормы, пишет 24 Канал.

Какие моменты ЧМ-2026 показались экспертам подозрительными

Самый скандальный момент всего чемпионата – это, конечно же, удаление нападающего сборной США Фоларина Балогуна, которое впоследствии было отменено ФИФА, а сам игрок допущен к матчу с Бельгией.

Оказалось, что в день, когда Балогун получил красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной, на одной из популярных бирж прогнозов появилась возможность поставить деньги на то, будет ли нападающий играть в следующем матче. Ни одно из 14 удалений, произошедших на чемпионате мира, не сопровождалось такой активностью.

Также у экспертов возникли вопросы по поводу ничьей между Испанией и Кабо-Верде в первом туре группового этапа: кто-то был готов рискнуть суммой в 4,8 миллиона долларов, утверждая, что "Фурия Роха" не сможет обыграть дебютанта чемпионатов мира. Не без подозрительных моментов прошло удаление игрока сборной ЮАР Темби Зване в матче-открытии с Мексикой и рассмотрение ВАР гола Феррана Торреса в ворота сборной Саудовской Аравии – гол в итоге был отменен.

Что еще обвинения звучали в адрес ФИФА

Интересно, что в перечень эпизодов, которые рассматриваются на предмет манипулирования результатами, не входят матчи с участием сборной Аргентины. Хотя именно южноамериканцы настолько много наслушались от публики о предвзятости в их пользу, что теперь собираются подавать на критиков в суд.

Немало болельщиков до сих пор считают, что весь путь к финалу Лионелю Месси и компании удалось пройти не без помощи чиновников и арбитров. Пост о коррупции ФИФА в отношении Аргентины лайкнул в инстаграме даже Криштиану Роналду.