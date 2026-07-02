Сборная Германии приняла решение уволить главного тренера после провала на ЧМ-2026

Сборная Германии сенсационно завершила выступление на чемпионате мира 2026 года, вылетев уже на стадии 1/16 финала. Немцы уступили Парагваю в серии послематчевых пенальти.

Одной из тенденций турнира этого года стала отставка главных тренеров сразу после неудачных результатов. Похоже, такая же судьба ждет и наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна, пишет 24 Канал.

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Покинет ли Нагельсманн сборную Германии?

По данным немецкого издания Bild, в ближайшее время его могут уволить с поста главного тренера команды.

В то же время уже определен главный претендент на вакантное место. Приоритетным кандидатом на должность наставника национальной сборной является Юрген Клопп, бывший главный тренер Ливерпуля. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Клопп проявляет большой интерес к этой работе и готов принять официальное предложение, только что оно поступит.

Как Германия выступила на ЧМ-2026?

Германия уверенно прошла групповой этап, заняв первое место в группе E. В стартовом матче немцы разгромили Кюрасао со счетом 7:1, после чего одержали победу над Кот-д'Ивуаром (2:1). Несмотря на поражение от Эквадора (1:2) в заключительном туре, которое уже не влияло на турнирное положение, команда сохранила лидерство в группе и вышла в плей-офф. В матче с Парагваем основное и дополнительное время завершились вничью 1:1. В овертайме Йонатан Та отличился забитым мячом, однако после просмотра VAR гол был отменен. Серия пенальти закончилась со счетом 3:4 в пользу Парагвая.