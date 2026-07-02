Однією з тенденцій цьогорічного турніру стали відставки головних тренерів одразу після невдалих результатів. Така доля, схоже, спіткає і наставника німецької збірної Юліана Нагельсманна, пише 24 Канал.
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Чи покине Нагельсманн збірну Німеччини?
За даними німецького видання Bild, найближчим часом його можуть звільнити з посади головного тренера команди.
Водночас уже визначено головного претендента на вакантне місце. Пріоритетним кандидатом на посаду наставника національної збірної є Юрген Клопп. Колишній головний тренер Ліверпуля. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Клопп виявляє великий інтерес до цієї роботи та готовий прийняти офіційну пропозицію, щойно вона надійде.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Як Німеччина виступила на ЧС-2026?
Німеччина впевнено пройшла груповий етап, посівши перше місце в групі E. У стартовому матчі німці розгромили Кюрасао з рахунком 7:1, після чого здобули перемогу над Кот-д'Івуаром (2:1). Попри поразку від Еквадору (1:2) в заключному турі, яка вже не впливала на турнірне становище, команда зберегла лідерство в групі та вийшла до плей-оф. У матчі з Парагваєм основний і додатковий час завершилися внічию 1:1. У овертаймі Йонатан Та відзначився забитим м'ячем, однак після перегляду VAR гол було скасовано. Серія пенальті закінчилася з рахунком 3:4 на користь Парагваю.