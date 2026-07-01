Збірна Німеччини може поповнити список національних команд, які змінять головного тренера за результатами ЧС-2026. Про це повідомив інсайдер Фабрісіо Романо.

Дивіться також Конфуз у збірній Німеччини: кілька гравців відмовилися бити вирішальний пенальті на ЧС-2026

Хто може очолити чотириразових переможців Мундіалю?

Романо називає ім’я Юргена Клоппа. За його повідомленням, фахівець готовий до такого розвитку подій.

Юрген Клопп був би відкритий до розгляду можливості повернення до тренерського складу, якщо Німецький футбольний союз вирішить його запросити. Нагельсманн хоче залишитися, але остаточне рішення в руках DFB,

– написав Романо.

Зазначимо, що раніше у медіа сам Юрген Клопп дипломатично прохолодно оцінив можливість власного призначення тренерський місток національної команди

Юрген Клопп: що відомо?

Німецький 59-річний фахівець не тренує нікого з моменту закінчення сезону 2023/24, коли після понад восьми років роботи полишив Ліверпуль. З початку 2025 року фахівець є керівником футбольного напрямку компанії Red Bull.

Під час власного тренерського шляху Клопп, окрім англійського клубу, очолював німецькі Боруссію Дортмунд та Майнц.

Його найвидатнішими досягненнями у тренерській кар’єрі є два чемпіонства Німеччини з Боруссією (2011, 2012), перемога у Лізі чемпіонів (2019) та виграш АПЛ у час роботи з Ліверпулем (2020).