Сборная Германии может пополнить список национальных команд, которые сменят главного тренера по итогам ЧМ-2026. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Кто может возглавить четырехкратных победителей Мундиаля?

Романо называет имя Юргена Клоппа. По его информации, специалист готов к такому развитию событий.

Юрген Клопп был бы открыт к рассмотрению возможности возвращения в тренерский штаб, если Немецкий футбольный союз решит его пригласить. Нагельсманн хочет остаться, но окончательное решение в руках DFB,

– написал Романо.

Отметим, что ранее в СМИ сам Юрген Клопп дипломатично прохладно оценил возможность своего назначения на тренерский мостик национальной команды

Юрген Клопп: что известно?

59-летний немецкий специалист не тренирует никого с момента окончания сезона 2023/24, когда после более чем восьми лет работы покинул Ливерпуль. С начала 2025 года специалист является руководителем футбольного направления компании Red Bull.

За время своей тренерской карьеры Клопп, помимо английского клуба, возглавлял немецкие Боруссию Дортмунд и Майнц.

Его самыми выдающимися достижениями в тренерской карьере являются два чемпионства Германии с Боруссией (2011, 2012), победа в Лиге чемпионов (2019) и победа в АПЛ во время работы с Ливерпулем (2020).