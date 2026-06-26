ЧМ-2026: кто вышел из группы, все результаты и турнирная сетка плей-офф
На чемпионате мира по футболу-2026 подходит к концу групповой раунд. По итогам этого этапа 32 сборные выйдут в 1/16 финала, а 16 команд – покинут чемпионат мира.
Почти все фавориты ЧМ-2026 уже обеспечили себе места в плей-офф. Интрига последних матчей группового этапа заключается лишь в том, кто займет последние места в 1/16 финала и какие пары сложатся в первом раунде матчей на выбывание, сообщает 24 Канал.
Какие команды вылетели с ЧМ-2026?
Не смогли преодолеть групповой этап и покидают Мундиаль Чехия, Катар, Гаити, Турция, Кюрасао, Тунис, Иордания и Панама.
Неожиданно рано завершили соревнования представители европейского отбора – Чехия и Турция. Команды попали в далеко не самые конкурентные группы, но бесславно вылетели.
Например, турки ещё после второго тура потеряли все шансы на выход в 1/16. Даже яркая победа над США в последнем туре ничем не помогла подопечным Монтеллы.
Какие сборные вышли из групп на ЧМ-2026?
Жирным выделены команды, которые завоевали путевки в плей-офф
Группа А
- Мексика – 9
- Южная Африка – 4
- Южная Корея – 3 (сохраняет шансы)
- Чехия – 1
Группа В
- Швейцария – 7
- Канада – 4
- Босния и Герцеговина – 4
- Катар – 1
Группа С
- Бразилия – 7
- Марокко – 7
- Шотландия – 3 (сохраняет шансы)
- Гаити – 0
Группа D
- США – 6
- Австралия – 4
- Парагвай – 4
- Турция – 3
Группа Е
- Германия – 6
- Кот-д'Ивуар – 6
- Эквадор – 4
- Кюрасао – 1
Группа F
- Нидерланды – 7
- Япония – 5
- Швеция – 4
- Тунис – 0
Группа G
- Египет – 4
- Иран – 2 (сохраняет шансы)
- Бельгия – 3 (сохраняет шансы)
- Новая Зеландия – 1 (сохраняет шансы)
Группа Н
- Испания – 4
- Уругвай – 2 (сохраняет шансы)
- Кабо-Верде – 2 (сохраняет шансы)
- Саудовская Аравия – 1 (сохраняет шансы)
Группа I
- Франция – 6
- Норвегия – 6
- Сенегал – 0 (сохраняет шансы)
- Ирак – 0 (сохраняет шансы)
Группа J
- Аргентина – 6
- Австрия – 3 (сохраняет шансы)
- Алжир – 3 (сохраняет шансы)
- Иордания – 0
Группа К
- Колумбия – 6
- Португалия – 4
- ДР Конго – 1 (сохраняет шансы)
- Узбекистан – 0 (сохраняет шансы)
Группа L
- Англия – 4
- Гана – 4
- Хорватия – 3 (сохраняет шансы)
- Панама – 0
Турнирная сетка раунда плей-офф ЧМ-2026
По состоянию на утро 26 июня сформированы четыре пары 1/16
28 июня 22:00: ЮАР – Канада
29 июня 20:00 Бразилия – Япония
30 июня 04:00 Нидерланды – Марокко
2 июля 03:00 США – Босния и Герцеговина
Сетка раунда плей-офф ЧМ-2026
Уже точно известно, что в 1/8 финала между собой встретятся победители пар ЮАР – Канада и Нидерланды – Марокко. А победитель матча Бразилия – Япония в следующем раунде сыграет с Кот-д'Ивуаром, Норвегией или Францией.