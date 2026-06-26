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Sport News 24 Футбол ЧМ-2026: кто вышел из группы, все результаты и турнирная сетка плей-офф
26 июня, 11:29
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ЧМ-2026: кто вышел из группы, все результаты и турнирная сетка плей-офф

Николай Брежицкий

На чемпионате мира по футболу-2026 подходит к концу групповой раунд. По итогам этого этапа 32 сборные выйдут в 1/16 финала, а 16 команд – покинут чемпионат мира.

Почти все фавориты ЧМ-2026 уже обеспечили себе места в плей-офф. Интрига последних матчей группового этапа заключается лишь в том, кто займет последние места в 1/16 финала и какие пары сложатся в первом раунде матчей на выбывание, сообщает 24 Канал.

Какие команды вылетели с ЧМ-2026?

Не смогли преодолеть групповой этап и покидают Мундиаль Чехия, Катар, Гаити, Турция, Кюрасао, Тунис, Иордания и Панама.

Неожиданно рано завершили соревнования представители европейского отбора – Чехия и Турция. Команды попали в далеко не самые конкурентные группы, но бесславно вылетели.

Например, турки ещё после второго тура потеряли все шансы на выход в 1/16. Даже яркая победа над США в последнем туре ничем не помогла подопечным Монтеллы.

Какие сборные вышли из групп на ЧМ-2026?

Жирным выделены команды, которые завоевали путевки в плей-офф

Группа А

  1. Мексика – 9
  2. Южная Африка – 4
  3. Южная Корея – 3 (сохраняет шансы)
  4. Чехия – 1

Группа В

  1. Швейцария – 7
  2. Канада – 4
  3. Босния и Герцеговина – 4
  4. Катар – 1

Группа С

  1. Бразилия – 7
  2. Марокко – 7
  3. Шотландия – 3 (сохраняет шансы)
  4. Гаити – 0

Группа D

  1. США – 6
  2. Австралия – 4
  3. Парагвай – 4
  4. Турция – 3

Группа Е

  1. Германия – 6
  2. Кот-д'Ивуар – 6
  3. Эквадор – 4
  4. Кюрасао – 1

Группа F

  1. Нидерланды – 7
  2. Япония – 5
  3. Швеция – 4
  4. Тунис – 0

Группа G

  1. Египет – 4
  2. Иран – 2 (сохраняет шансы)
  3. Бельгия – 3 (сохраняет шансы)
  4. Новая Зеландия – 1 (сохраняет шансы)

Группа Н

  1. Испания – 4
  2. Уругвай – 2 (сохраняет шансы)
  3. Кабо-Верде – 2 (сохраняет шансы)
  4. Саудовская Аравия – 1 (сохраняет шансы)

Группа I

  1. Франция – 6
  2. Норвегия – 6
  3. Сенегал – 0 (сохраняет шансы)
  4. Ирак – 0 (сохраняет шансы)

Группа J

  1. Аргентина – 6
  2. Австрия – 3 (сохраняет шансы)
  3. Алжир – 3 (сохраняет шансы)
  4. Иордания – 0

Группа К

  1. Колумбия – 6
  2. Португалия – 4
  3. ДР Конго – 1 (сохраняет шансы)
  4. Узбекистан – 0 (сохраняет шансы)

Группа L

  1. Англия – 4
  2. Гана – 4
  3. Хорватия – 3 (сохраняет шансы)
  4. Панама – 0

Турнирная сетка раунда плей-офф ЧМ-2026

По состоянию на утро 26 июня сформированы четыре пары 1/16

28 июня 22:00: ЮАР – Канада

29 июня 20:00 Бразилия – Япония

30 июня 04:00 Нидерланды – Марокко

2 июля 03:00 США – Босния и Герцеговина

Сетка раунда плей-офф ЧМ-2026

Уже точно известно, что в 1/8 финала между собой встретятся победители пар ЮАР – Канада и Нидерланды – Марокко. А победитель матча Бразилия – Япония в следующем раунде сыграет с Кот-д'Ивуаром, Норвегией или Францией.

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