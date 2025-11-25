Укр Рус
25 ноября, 23:06
Стали известны корзины при жеребьевке чемпионата мира-2026: где оказалась сборная Украины

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • ФИФА обнародовала состав корзин перед жеребьевкой финальной части чемпионата мира-2026.
  • Жеребьевка состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Уже следующим летом состоится очередной чемпионат мира по футболу. Это будет первый розыгрыш Мундиаля, в котором примут участие 48 сборных.

Пока же известны только 42 команды-участницы турнира. Еще 22 сборные в плей-офф будут претендовать на шесть оставшихся путевок,. Между тем, стали известны корзины при жеребьевке групповой стадии ЧМ, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ФИФА.

В какой корзине Украина?

В каждой из них будет по 12 команд. В первую корзину автоматически попали страны-хозяйки чемпионата мира США, Канада и Мексика, а также девять лучших сборных согласно рейтингу ФИФА.

Так же сформированы вторая и третья корзины, а также часть четвертой. Все шесть сборных, что будут проходить через плей-офф, автоматически будут жеребиться из четвертой корзины.

Состав корзин на жеребьевку:

ПЕРВАЯ КОРЗИНА

ВТОРАЯ КОРЗИНА

ТРЕТЬЯ КОРЗИНА

ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА

США
Канада
Мексика
Испания
Аргентина
Франция
Англия
Бразилия
Португалия
Нидерланды
Бельгия
Германия

Хорватия
Марокко
Колумбия
Уругвай
Швейцария
Япония
Сенегал
Иран
Южная Корея
Эквадор
Австрия
Австралия

Норвегия
Панама
Египет
Алжир
Шотландия
Парагвай
Тунис
Кот-д'Ивуар
Узбекистан
Катар
Саудовская Аравия
ЮАР

Иордания
Кабо-Верде
Гана
Кюрасао
Гаити
Новая Зеландия

6 победителей плей-офф

Поэтому сборная Украины также будет в четвертой корзине. Наша команда прошла в раунд плей-офф квалификации, где будет вынуждена проходить двух оппонентов для попадания на Мундиаль.

Какова процедура жеребьевки?

Жеребьевка состоится 5 декабря этого года в Вашингтоне. Таким образом, сборная Украины узнает потенциальных соперников по группе еще до выхода на Мундиаль.

Если же наша команда не выйдет на ЧМ, в эту группу попадет победитель нашей сетки (Швеция, Польша или Албания). Главным ограничением при жеребьевке будет невозможность попасть в одну группу представителям из одной конфедерации.

Но это правило не касается Европы, ведь от УЕФА будет 16 путевок. Поэтому в четырех группах будет по две европейские сборные, тогда как еще в восьми – по одной.

Как Украине попасть на чемпионат мира-2026?

  • Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Наша команда набрала 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
  • Это дало нашей команде право выйти в раунд плей-офф, где 16 сборных разыграют четыре путевки на Мундиаль от Европы. Украине нужно будет победить двух соперников для решения задачи.
  • В полуфинале стыковых матчей "сине-желтые" сыграют против Швеции. Игра пройдет 26 марта номинально на поле нашей команды. Однако из-за военного положения Украина не сможет принять оппонента на своей территории.
  • В случае прохода шведов в финале плей-офф наша сборная будет биться за путевку на Мундиаль против победителя пары Польша – Албания. Эта игра должна состояться 31 марта также номинально "дома".
  • Согласно статистическому порталу Football Meets Data, сборная Украины имеет 42% шансов на попадание на ЧМ. Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.