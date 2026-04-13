Украина может сыграть на чемпионате мира-2026: ФИФА планирует проведение дополнительного плей-офф

Уже этим летом состоится очередной чемпионат мира по футболу. Соревнования впервые в истории примут сразу три страны - США, Канада и Мексика.

Правда, наличие США среди организаторов вызывает определенные скандалы вокруг соревнования. Из-за политики президента Трампа Мундиаль может не досчитаться одного из участников, сообщает Goal.

Кто будет претендовать на место Ирана?

Речь о сборной Ирана, которая квалифицировалась на ЧМ-2026 благодаря победе в отборочной группе в азиатской конфедерации. Однако страна подвергается бомбардировкам со стороны армий США и Израиля.

Поэтому иранцы рассматривают вариант с бойкотом соревнования. Поэтому ФИФА уже рассматривает вариант с заменой страны на Мундиале. Одним из них является проведение дополнительного плей-офф.

Главная футбольная организация хочет провести матчи на вылет с участием четырех команд – по два представителя из Европы и Азии. Какие именно команды будут соревноваться в плей-офф, пока неизвестно.

Вероятно, дополнительный шанс получат наиболее рейтинговые сборные из этих континентов среди тех, кто не вышел на чемпионат мира. Согласно рейтингу ФИФА, сейчас это Италия, Дания, ОАЭ и Оман. Матчи должны пройти в начале июня накануне старта самого турнира.

Если же принцип отбора в плей-офф будет другим, в список участников может попасть сборная Украины. Команда Сергея Реброва уступила в полуфинале плей-офф квалификации шведам (1:3).

